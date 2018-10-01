Тепло должно поступить во все квартиры не позднее 10-го октября. Сроки в этом году пришлось сдвинуть из-за чемпионата мира — во время Мундиаля ремонтировать тепломагистрали было запрещено. Ну, а сейчас энергетикам мешают мелкие порывы — отдельные участки труб не выдерживают высоких температур. Аварийные службы работают в круглосуточном режиме.
Больше 70% жилых домов подключили к отоплению
В Екатеринбурге идет четвертый — последний — этап пуска тепла
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понедельник 01 Октября 2018
Больше 70% жилых домов подключили к отоплению