Больше 70% жилых домов подключили к отоплению

Тепло должно поступить во все квартиры не позднее 10-го октября. Сроки в этом году пришлось сдвинуть из-за чемпионата мира — во время Мундиаля ремонтировать тепломагистрали было запрещено. Ну, а сейчас энергетикам мешают мелкие порывы — отдельные участки труб не выдерживают высоких температур. Аварийные службы работают в круглосуточном режиме.