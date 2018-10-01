Больше 70% жилых домов подключили к отоплению

В Екатеринбурге идет четвертый — последний — этап пуска тепла

Тепло должно поступить во все квартиры не позднее 10-го октября. Сроки в этом году пришлось сдвинуть из-за чемпионата мира — во время Мундиаля ремонтировать тепломагистрали было запрещено. Ну, а сейчас энергетикам мешают мелкие порывы — отдельные участки труб не выдерживают высоких температур. Аварийные службы работают в круглосуточном режиме.

Также в разделе ЖКХ

Горячий гейзер: из-под земли на Юго-Западе забил фонтан
25.09.2018
Горячий гейзер: из-под земли на Юго-Западе забил фонтан
Тепло на проводе: в Свердловской области заработали горячие линии по запуску отопления
28.09.2018
Тепло на проводе: в Свердловской области заработали горячие линии по запуску отопления
Ночь фонтанов: запуск тепла в Екатеринбурге начался с аварий
18.09.2018
Ночь фонтанов: запуск тепла в Екатеринбурге начался с аварий
Из-за скачков напряжения в поселке Бобровском жители остались без электричества
26.09.2018
Из-за скачков напряжения в поселке Бобровском жители остались без электричества
понедельник 01 Октября 2018
Больше 70% жилых домов подключили к отоплению