Зима близко: уборочная техника Екатеринбурга готовится к холодному сезону

В одном только Чкаловском районе на борьбу со снегом выпустят 70 единиц техники. Готовить к холодам её начали ещё летом. Закончить должны к середине октября. В этом году в районном ДЭУ пополнение — в арсенал рабочих добавилось несколько новых машин, они быстрее и эффективнее убирают снег. Уже в эти выходные синоптики обещают серьезное похолодание на севере региона. Там ждут усиление ветра и мокрый снег. Поэтому дорожники собираются переходить на новый режим работы