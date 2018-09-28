Зима близко: уборочная техника Екатеринбурга готовится к холодному сезону

Чтобы непогода не застала коммунальщиков врасплох, они заранее меняют оборудование

В одном только Чкаловском районе на борьбу со снегом выпустят 70 единиц техники. Готовить к холодам её начали ещё летом. Закончить должны к середине октября. В этом году в районном ДЭУ пополнение — в арсенал рабочих добавилось несколько новых машин, они быстрее и эффективнее убирают снег. Уже в эти выходные синоптики обещают серьезное похолодание на севере региона. Там ждут усиление ветра и мокрый снег. Поэтому дорожники собираются переходить на новый режим работы

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Зима близко: уборочная техника Екатеринбурга готовится к холодному сезону