«Заставили копать себе могилу»: в Каменске-Уральском полицейских подозревают в избиении подростков

В Каменске-Уральском полицейские 4 дня выбивали признания из подростков — пожаловались задержанные. Якобы, одного из них вывезли в лес и заставили рыть себе могилу. Теперь проверка идет в отношении правоохранителей. Где все это время были родители, и почему никто не удосужился поинтересоваться, насколько законна такая работа с несовершеннолетними?