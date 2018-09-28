Выдал себя запахом: в Первоуральске обнаружили в подвале дома мумию

Коммунальщики гадают, как бездомный мог пробраться в подвал

Мумия, продолжение. Еще одна пугающая находка в подвале дома в Первоуральске. Сперва местные учуяли характерный запах. А после обнаружили и тело, которое уже успело усохнуть. Как умерший смог пробраться в подвал теперь гадают коммунальщики, ведь двери и окна закрыты, а ключ хранится в Управляющей компании.

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