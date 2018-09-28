В центре Екатеринбурга перекроют улицы ради эстафеты

Всего будет два маршрута. Первый пройдёт по улице Бориса Ельцина и 8 Марта до пересечения с Малышева, а второй — по проспекту Ленина от 8 Марта до Луначарского. По этим дорогам ограничат движение всех видов транспорта. Также на этих улицах нельзя будет парковаться. Первый старт дадут в 10 утра. Спортсмены будут соревноваться в лёгкой атлетике, велоспорте и лыжероллерном забеге. Перекрытие улиц снимут после окончания эстафеты в 13.00.