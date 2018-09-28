Тепло на проводе: в Свердловской области заработали горячие линии по запуску отопления

Отопительный сезон в Екатеринбурге стартовал 17 сентября. На сегодня к теплу подключено более 4000 жилых домов и 750 объектов социальной сферы. До конца месяца теплом планируют обеспечить жителей Пионерского поселка, Эльмаша и Сортировки. По области сейчас отапливаются 65% жилищного фонда и 85% школ, детских садов и больниц. Достичь 100-процентного охвата теплом энергетикам поставлена задача к 10 октября. Обращаем внимание: если батареи у вас не греют, как зимой, ничего страшного. Запуск систем производится при минимальных параметрах. По всем интересующим вопросам жители области могут звонить по телефонам горячей линии. Их номера можно узнать на официальных сайтах органов местного самоуправления, а также на сайте областного министерства ЖКХ.