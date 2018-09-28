Сергей Лавров презентовал заявку России на ЭКСПО-2025 в штаб-квартире ООН

По его мнению, Екатеринбург обладает всеми ресурсами, чтобы провести мероприятие

Министр отметил, что Россия участвует в ЭКСПО больше 160 лет, но еще ни разу не была её организатором. Однако в этом году у Екатеринбурга есть все шансы получить право проведения промышленной выставки. Решение международное бюро примет в ноябре. Ну, а пока российская делегация презентовала представителям 193 стран план будущего ЭКСПО-парка и концепцию наследия — «умный город». Он будет создан на месте проведения выставки. Напомним, тема российской заявки – «Инновации и лучшая жизнь для будущих поколений».

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