Сергей Лавров презентовал заявку России на ЭКСПО-2025 в штаб-квартире ООН

Министр отметил, что Россия участвует в ЭКСПО больше 160 лет, но еще ни разу не была её организатором. Однако в этом году у Екатеринбурга есть все шансы получить право проведения промышленной выставки. Решение международное бюро примет в ноябре. Ну, а пока российская делегация презентовала представителям 193 стран план будущего ЭКСПО-парка и концепцию наследия — «умный город». Он будет создан на месте проведения выставки. Напомним, тема российской заявки – «Инновации и лучшая жизнь для будущих поколений».