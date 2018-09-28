Отходы в доходы: Екатеринбурге заработала первая биогазовая котельная

Екатеринбург стал вторым городом в России, где была запущена биогазовая котельная. Перспективная технология работает уже во многих европейских городах и позволяет эффективно отапливать и освещать целые предприятия и районы, не используя для этого ископаемое топливо. Чистый метан вырабатывается особыми бактериями из отходов. Северная аэрационная станция будет получать энергию для собственного обогрева напрямую из канализации.