Екатеринбург стал вторым городом в России, где была запущена биогазовая котельная. Перспективная технология работает уже во многих европейских городах и позволяет эффективно отапливать и освещать целые предприятия и районы, не используя для этого ископаемое топливо. Чистый метан вырабатывается особыми бактериями из отходов. Северная аэрационная станция будет получать энергию для собственного обогрева напрямую из канализации.
Отходы в доходы: Екатеринбурге заработала первая биогазовая котельная
Перспективная технология работает уже во многих европейских городах
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Отходы в доходы: Екатеринбурге заработала первая биогазовая котельная