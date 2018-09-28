На Вторчермете коммунальщики скосили цветы, которыми любовался весь дом

На косарей пожаловались местные жители

Скошенного, конечно, не вернуть. И самое печальное, как уверяют местные, семена от цветов не успели упасть в землю. Так что весной клумба не заколоситься. Но не все потеряно. Печалиться не нужно — успокаивают в аграрном университете. Тысячелистник обыкновенный — многолетнее растение. Следующим летом снова взойдет, да еще и может цвести два раза.

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На Вторчермете коммунальщики скосили цветы, которыми любовался весь дом