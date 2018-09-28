На Эльмаше откроется новый легкоатлетический стадион

Перенести беговые дорожки на Калининец решили после реконструкции Центрального стадиона

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Сенатор Аркадий Чернецкий предложил сегодня перевезти с главной футбольной арены на Калининец не только беговые дорожки, но и трибуны. Этот легкоатлетический комплекс — пока единственный в Екатеринбурге — сможет принимать международные соревнования. Причем, во множестве дисциплин. Для бегунов построены инновационные дорожки со специальным покрытием. Для прыжков в длину созданы специальные бассейны с песком, а метателям ядра и копья хватит места на арене, покрытой натуральной травой. Воплотить такой проект в жизнь, признается Аркадий Чернецкий, было невозможно без федеральной помощи. Теперь, надеется сенатор, город и область объединят усилия, чтобы закончить комплекс — создать вокруг Калининца современную лыжероллерную трассу.

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