На Эльмаше откроется новый легкоатлетический стадион

Сенатор Аркадий Чернецкий предложил сегодня перевезти с главной футбольной арены на Калининец не только беговые дорожки, но и трибуны. Этот легкоатлетический комплекс — пока единственный в Екатеринбурге — сможет принимать международные соревнования. Причем, во множестве дисциплин. Для бегунов построены инновационные дорожки со специальным покрытием. Для прыжков в длину созданы специальные бассейны с песком, а метателям ядра и копья хватит места на арене, покрытой натуральной травой. Воплотить такой проект в жизнь, признается Аркадий Чернецкий, было невозможно без федеральной помощи. Теперь, надеется сенатор, город и область объединят усилия, чтобы закончить комплекс — создать вокруг Калининца современную лыжероллерную трассу.