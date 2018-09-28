Мифы и реальность: кто водит городские автобусы

К любой погоде готовы водители автобусов: рулевые со всей области доказывали мастерство вождения на автодроме. Чтобы выиграть конкурс, нужно было уложиться в 2,5 минуты и не свернуть в кювет, исполняя сложнейшие фигуры, например, змейку задним ходом. И тут водители общественного транспорта были как никогда аккуратны и примерны. Откуда же тогда на дорогах берутся лихачи и нарушители, которые управляя многотонной машиной, полной пассажиров, могут говорить по телефону или ругаться с другими участниками движения?