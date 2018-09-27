В поселке Совхозный полмесяца не вывозят мусор

Ситуация осложняется тем, что здесь расположен частный сектор, управляющей компании нет, некоторые процессы в ее отсутствии организованы некорректно. На опустевшую контейнерную площадку мусор бросают уже по привычке. Это место теперь напоминает настоящую свалку, которую еще и приходится охранять от соседей, которые приезжают не с пустыми руками.