В поселке Совхозный полмесяца не вывозят мусор

Жители пытались привлечь квартального, но безуспешно

Ситуация осложняется тем, что здесь расположен частный сектор, управляющей компании нет, некоторые процессы в ее отсутствии организованы некорректно. На опустевшую контейнерную площадку мусор бросают уже по привычке. Это место теперь напоминает настоящую свалку, которую еще и приходится охранять от соседей, которые приезжают не с пустыми руками.

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