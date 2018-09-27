В Екатеринбурге стартовала прививочная кампания против гриппа

Врачи советуют скорее ставить прививки

И хотя пик заболевания придется на январь, как говорят медики, оптимально время для вакцинации — именно сейчас. В свердловской области прививается около половины населения области, а чтобы избежать эпидемии, вакцинироваться должны 95% людей — практически все. H1№ 1 — вирус, который ждут в этом году, опасен для работающего населения.

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