Урок для родителей: ГИБДД провела видеоконференцию для мам и пап школьников

Инспекторы предоставили не просто сухие цифры. Они на реальных примерах рассказали, как важно соблюдать ПДД. Ребенок должен выработать настоящий рефлекс: постоянно смотреть по сторонам. А взрослым следует напоминать, что на пешеходном переходе надо отключать наушники и снимать капюшон. Кроме того, полицейские пригласили родителей на совместные рейды у школ.