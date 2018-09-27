Урок для родителей: ГИБДД провела видеоконференцию для мам и пап школьников

Повод не радостный – в регионе всплеск ДТП с детьми

Инспекторы предоставили не просто сухие цифры. Они на реальных примерах рассказали, как важно соблюдать ПДД. Ребенок должен выработать настоящий рефлекс: постоянно смотреть по сторонам. А взрослым следует напоминать, что на пешеходном переходе надо отключать наушники и снимать капюшон. Кроме того, полицейские пригласили родителей на совместные рейды у школ.

Также в разделе Общество

Телефон недоступен: екатеринбуржцы не смогут дозвониться в полицию
21.09.2018
Телефон недоступен: екатеринбуржцы не смогут дозвониться в полицию
Роботы-огнеборцы: как техника помогает тушить пожары
17.09.2018
Роботы-огнеборцы: как техника помогает тушить пожары
Беременную женщину высадили из автобуса за замечание водителю
13.09.2018
Беременную женщину высадили из автобуса за замечание водителю
На долгую память: в поселке Исток установили памятник выпускнику местной школы Александру Гуменюку
29.08.2018
На долгую память: в поселке Исток установили памятник выпускнику местной школы Александру Гуменюку
Вчера
Урок для родителей: ГИБДД провела видеоконференцию для мам и пап школьников