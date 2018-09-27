Свердловскую область накрыла волна подростковой агрессии

Вслед за чудовищной трагедией в Березовском произошли жуткие подобные истории в Рефтинском, Первоуральске, Тюмени. Накануне еще одна страшная новость пришла из Качканара. Там подростки убили отчима одного из них. Взрослые между тем пытаются найти ответ на вопрос, как остановить жестокость, что стало ее причиной, ведь впору говорить о страшной эпидемии. Обсуждали происходящее и в Ельцин Центре — там сегодня была презентация фильма об инвалидах.