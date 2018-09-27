Продлили молодость: пенсионеры из Екатеринбурга ищут новую работу

Депутаты Госдумы приняли закон об изменении параметров пенсионного возраста

Некоторые активисты до последнего пытались протестовать, а вот екатеринбургские представители серебряного возраста пошли другим путем. Они собрались на форум и показали, на что еще способны. И пусть с техникой кто-то на вы, и здоровье не как у 18-летних, но многие во всеоружии подошли к реформам.

Также в разделе Общество

Телефон недоступен: екатеринбуржцы не смогут дозвониться в полицию
21.09.2018
Телефон недоступен: екатеринбуржцы не смогут дозвониться в полицию
Роботы-огнеборцы: как техника помогает тушить пожары
17.09.2018
Роботы-огнеборцы: как техника помогает тушить пожары
Беременную женщину высадили из автобуса за замечание водителю
13.09.2018
Беременную женщину высадили из автобуса за замечание водителю
Мужчины до 63 лет, женщины – до 60: президент смягчил проект пенсионной реформы
29.08.2018
Мужчины до 63 лет, женщины – до 60: президент смягчил проект пенсионной реформы
Вчера
Продлили молодость: пенсионеры из Екатеринбурга ищут новую работу