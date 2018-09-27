Продлили молодость: пенсионеры из Екатеринбурга ищут новую работу

Некоторые активисты до последнего пытались протестовать, а вот екатеринбургские представители серебряного возраста пошли другим путем. Они собрались на форум и показали, на что еще способны. И пусть с техникой кто-то на вы, и здоровье не как у 18-летних, но многие во всеоружии подошли к реформам.