Памятник челябинскому Хатико появится в столице южного Урала

Собака дежурила у перехода днем и ночью, в любое время года. Люди запомнили пса и начали подкармливать, догадываясь, что дворняга кого-то ждет. Иногда появлялись и те, кто хотел забрать собаку, но пес никого не собирался признавать. Тогда прохожие решили построить ему утепленную будку. Ведь согнать Беляша с этого места не могли ни холод, ни проливной дождь. Но в марте 2015-го собака попала под машину и умерла в нескольких метрах от места своей двухгодичной вахты.