Гори оно все огнем: в Первоуральске обиженный вор спалил чужую квартиру

Преступник подпалил вещи и мебель, после чего спокойно пошел завтракать — к своей тете, которая живет через стенку. Именно она забила тревогу и вызвала пожарных, когда почувствовала запах дыма. Она же побежала тушить пламя, поджигатель вынужден был тоже броситься на борьбу с огнем. Полицейские задержали его по горячим следам. Молодой человек был сильно пьян и во всем сознался. Оказалось, это не первое его преступление с огоньком. Он уже участвовал в умышленном поджоге и обвиняется в двух кражах.