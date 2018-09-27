Дизайнерские матрешки: талисман ЭКСПО-2025 презентовали в Екатеринбурге

Матрешки будут агитировать за проведение всемирной выставки в России

Розовощеких красавиц автор украсил уральской символикой. Матрешки изготовлены из металлопластика и дополнены элементами виртуальной реальности. К примеру, при наведении камеры смартфона на космическую барышню можно увидеть запуск ракеты «Восток-1», на которой летал Юрий Гагарин. Неоновая матрешка символизирует инновации, а ее платье — жизнь в будущем. Всего представлять Екатеринбург будут 20 матрешек – по две в каждом городе. Среди них Буэнос-Айрес, Лондон и Брюссель. Все вместе они соберутся в Париже — в ноябре на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок, где будет названа столица ЭКСПО 2025.

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