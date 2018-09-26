В Рефтинском школьники избили парня с инвалидностью

История один в один напоминает трагедию в Берёзовском

Cлабонервным не смотреть! В сети появилось видео избиения инвалида в Рефтинском, причем, выложили его сами нападавшие. Сейчас с ними разбирается полиция. На 20-ти летнего парня набросились его знакомые, подростки 12 и 16-ти лет. К счастью, им не удалось нанести своей жертве серьезных увечий. Но тенденция тревожная. В свете недавнего убийства Дмитрия Рудакова в Березовском, показная жестокость в отношении заведомо более слабого начинает принимать форму флеш-моба, в который вовлекаются все новые и новые подростки.

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В Рефтинском школьники избили парня с инвалидностью