В Рефтинском школьники избили парня с инвалидностью

Cлабонервным не смотреть! В сети появилось видео избиения инвалида в Рефтинском, причем, выложили его сами нападавшие. Сейчас с ними разбирается полиция. На 20-ти летнего парня набросились его знакомые, подростки 12 и 16-ти лет. К счастью, им не удалось нанести своей жертве серьезных увечий. Но тенденция тревожная. В свете недавнего убийства Дмитрия Рудакова в Березовском, показная жестокость в отношении заведомо более слабого начинает принимать форму флеш-моба, в который вовлекаются все новые и новые подростки.