Сюрприз для паломников: Свято-Николаевский монастырь в Верхотурье отреставрировали

В храм съехались тысячи паломников со всей области

Над охристым храмом парят золотые кресты: именно таким увидел собор в Верхотурье его архитектор в начале века. И сделал крыши Крестовоздвиженского собора цинковыми — серыми в цвет уральского неба. Теперь эту красивую задумку пытаются сохранить современные реставраторы. Восстановить нужно не только внешний вид, но и внутренне убранство. Центральному храму мужского монастыря 105 лет и здание много всего повидало на своем веку. Хотя для своего времени оно было прогрессивным, ведь построен храм не из кирпича.

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Сюрприз для паломников: Свято-Николаевский монастырь в Верхотурье отреставрировали