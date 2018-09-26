Сменили гнев на милость: горожане облюбовали площадь перед Коляда-театром

Противостояние уральского драматурга Николая Коляды и жильцов дома на проспекте Ленина, где располагается Коляда-театр закончено. Яблоком раздора был проект переделки небольшой площади перед входом в театр. Жильцы до номер 97 буквально завалили жалобами городскую администрацию. Похоже, что противники проекта благоустройства, наконец, смогли оценить задумку авторов реконструкции.