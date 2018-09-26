Образование по скайпу: учитель гимназии преподаёт историю онлайн

Из-за вспышки менингита гимназию закрыли на карантин на три недели

Менингит заставил учителей обратиться к лучшим технологиям в дистанционном образовании. Первые лайки и донаты за свои стримы, начал получать преподаватель истории 5-й гимназии Алексей Гончаров. После приостановки традиционного учебного процесса мужчина начал вести уроки на более привычных для современных школьников платформах. Опыт оказался удачным и теперь всем остальным учителям гимназии придется выйти из оффлайна и освоить нехитрый блоггерский инструментарий.

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