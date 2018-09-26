Из-за скачков напряжения в поселке Бобровском жители остались без электричества

Из-за скачков напряжения в поселке Бобровском жители одного из домов перенеслись в прошлое. В каждой из 16-ти квартир двухподъездного дома подсчитывают убытки — лампы перегорают, а бытовая техника стремительно выходит из строя. Разобраться с электрохозяйством и наказать виновных в преждевременной гибели дорогостоящей техники не получается. По давней традиции, управляющая организация и электросетевая компания пытаются свалить вину за случившееся друг на друга.