Из-за скачков напряжения в поселке Бобровском жители остались без электричества

В домах перегорели лампы и вышла из строя бытовая техника

Из-за скачков напряжения в поселке Бобровском жители одного из домов перенеслись в прошлое. В каждой из 16-ти квартир двухподъездного дома подсчитывают убытки — лампы перегорают, а бытовая техника стремительно выходит из строя. Разобраться с электрохозяйством и наказать виновных в преждевременной гибели дорогостоящей техники не получается. По давней традиции, управляющая организация и электросетевая компания пытаются свалить вину за случившееся друг на друга.

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