Деньги на ветер: жилой дом у филармонии перед сносом отремонтируют

Под ковш экскаватора дом пойдет как новенький — здесь обновят фасад и подвал, заменят кровлю, проводку и коммуникации. Причем, в землю готовятся закопать деньги екатеринбуржцев — ведь капитальный ремонт оплачивается из средств, собираемых жильцами. Но главное, о сносе дома жильцов никто не предупредил. По словам местных, о грядущем расселении они узнали из СМИ. Тем более, этот дом уникален. Это первый построенный в Свердловске экспериментальный дом с железобетонными перекрытиями. Сейчас здесь живет четыре десятка человек и, уверяют, здание простоит ещё долго. Между тем, в городской администрации уже представили проекты будущей филармонии. Победителем стал чертеж британского архитектора Захи Хадид. По проекту, в новой филармонии будет два акустических концертных зала, чтобы были слышны даже самые тихие ноты. Кроме того, под Карла Либкнехта построят подземный переход, который объединит подземные же парковки. Правда, сами создатели отмечают, что проект, хотя и красивый, для Екатеринбурга мало подходит. Под открытым навесом суровой уральской зимой будет, как минимум, некомфортно.