Знакомьтесь: новый мэр. Чем известен Александр Высокинский?

Пять лет назад мэр обещал женится в случае победы на выборах

На политической арене Александр Высокинский появился в 2000 году. С завода НПО автоматики он пришел работать в комитет по экономике администрации Екатеринбурга. Потомственный экономист сразу заявил себя как настоящий профессионал, став одним из авторов Стратегического плана развития Екатеринбурга.

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Знакомьтесь: новый мэр. Чем известен Александр Высокинский?