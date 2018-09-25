Знакомьтесь: новый мэр. Чем известен Александр Высокинский?

На политической арене Александр Высокинский появился в 2000 году. С завода НПО автоматики он пришел работать в комитет по экономике администрации Екатеринбурга. Потомственный экономист сразу заявил себя как настоящий профессионал, став одним из авторов Стратегического плана развития Екатеринбурга.