Жаркий турнир: в Екатеринбурге стартовал чемпионат России по банному мастерству

Схлестнулись вениками. Лучшие парильщики со всей страны съехались в Екатеринбург, чтобы выяснить, кто из них лучший. Банщики соревнуются в умении парить и мочить — веники. Оказывается, это целый ритуал — подобрать свою технику и инвентарь для каждого клиента. В этом году география конкурса обширна. Банщики приехали из Новосибирска, Тольятти и даже из Белоруссии. Участвуют как профессионалы, так и любители. Парильщики рассказывают: банное ремесло — целое искусство. Важно соблюсти не только оптимальную температуру и влажность в бане, но и правильно подготовить веники. А главное — расслабить того, кто парится. Иначе результата не будет.