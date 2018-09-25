Жаркий турнир: в Екатеринбурге стартовал чемпионат России по банному мастерству

Банщики соревнуются в умении парить

Схлестнулись вениками. Лучшие парильщики со всей страны съехались в Екатеринбург, чтобы выяснить, кто из них лучший. Банщики соревнуются в умении парить и мочить — веники. Оказывается, это целый ритуал — подобрать свою технику и инвентарь для каждого клиента. В этом году география конкурса обширна. Банщики приехали из Новосибирска, Тольятти и даже из Белоруссии. Участвуют как профессионалы, так и любители. Парильщики рассказывают: банное ремесло — целое искусство. Важно соблюсти не только оптимальную температуру и влажность в бане, но и правильно подготовить веники. А главное — расслабить того, кто парится. Иначе результата не будет.

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