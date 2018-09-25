В тяжелом состоянии он был госпитализирован в детскую городскую больницу Екатеринбурга. Врачи пока отказываются комментировать состояние пострадавшего. Известно, что у ребенка черепно-мозговая травма. Все обстоятельства ЧП пытаются установить сотрудники первоуральского ПДН. Соседи рассказывают, что семья у ребенка не полная, но довольно благополучная. Двух братьев воспитывают отец и бабушки. Из окна в торцевой части дома, скорее всего, выпал самый младший из двух ребят.
В Первоуральске из окна шестого этажа выпал ребенок
По словам соседей, родители проветривали квартиру и не заметили, как малыш потянулся к форточке
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