В Первоуральске из окна шестого этажа выпал ребенок

В тяжелом состоянии он был госпитализирован в детскую городскую больницу Екатеринбурга. Врачи пока отказываются комментировать состояние пострадавшего. Известно, что у ребенка черепно-мозговая травма. Все обстоятельства ЧП пытаются установить сотрудники первоуральского ПДН. Соседи рассказывают, что семья у ребенка не полная, но довольно благополучная. Двух братьев воспитывают отец и бабушки. Из окна в торцевой части дома, скорее всего, выпал самый младший из двух ребят.