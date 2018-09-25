В Екатеринбурге зарегистрировали шестого ребенка ЭКСПО

Малыша назвали Тимофей, его родителей поздравили и посоветовали активно учить иностранные языки. Ведь если Екатеринбург примет всемирную выставку, в город съедутся миллионы гостей. Поздравляли молодую семью шёпотом, чтобы не разбудить маленького Тимофея. Даже аплодировали максимально тихо. Это уже шестой ребёнок, который будет открывать всемирную выставку в случае победы заявки Екатеринбурга на ЭКСПО 2025. Теперь пополнения ждут в Октябрьском районе. Он станет седьмым участником церемонии открытия. Всем детям тогда будет по 6-7 лет. За право проводить универсальную выставку столица Урала соревнуется с Баку и Осакой. Свой вердикт международное бюро выставок озвучит в ноябре.