Капля помощи: участницы Миссис Екатеринбург сдали 15 литров крови

Акция ежегодно проходит в рамках конкурса красоты

Сдать кровь, конечно, важно, но не менее важно привлечь внимание к теме и мотивировать других быть донорами. На этом кастинге излишняя стройность — минус. Ведь участницам конкурса Миссис Екатеринбург придется сдать почти пол литра крови. В центр переливания красавицы пришли целыми семьями. Мужья страхуют тех, у кого медотвод.

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