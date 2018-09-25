Горячий гейзер: из-под земли на Юго-Западе забил фонтан

Аварийная служба будто выжидала, что фонтан иссякнет сам по себе — возмущаются жители. Гейзер на улице Бардина забил около полуночи. Сначала горячая вода просто вытекала из-под земли, потом асфальт стал вздуваться и проваливаться. Кипяток залил парковку у здания «Дома Техники», после чего оно покрылось туманом. Как и еще несколько домов и автосервис. Его сотрудники позвонили в аварийную службу, но, по их словам, даже через два часа после звонка бригада на месте так и не появилась.