Единогласно! Депутаты городской думы выбрали нового мэра

Депутаты гордумы без особых сомнений и терзаний выбрали нового главу города. Как и предполагалось им стал вице-губернатор Свердловской области и один из участников легендарной команды Аркадия Чернецкого, Александр Высокинский. С этим избранием будет ликвидирована прежняя двуглавая система управления городом. Новым спикером городской думы был избран бывший депутат свердловского Заксобрания Игорь Володин.