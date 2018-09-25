Единогласно! Депутаты городской думы выбрали нового мэра

Им стал вице-губернатор Александр Высокинский

Депутаты гордумы без особых сомнений и терзаний выбрали нового главу города. Как и предполагалось им стал вице-губернатор Свердловской области и один из участников легендарной команды Аркадия Чернецкого, Александр Высокинский. С этим избранием будет ликвидирована прежняя двуглавая система управления городом. Новым спикером городской думы был избран бывший депутат свердловского Заксобрания Игорь Володин.

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