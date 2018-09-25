Депутаты гордумы без особых сомнений и терзаний выбрали нового главу города. Как и предполагалось им стал вице-губернатор Свердловской области и один из участников легендарной команды Аркадия Чернецкого, Александр Высокинский. С этим избранием будет ликвидирована прежняя двуглавая система управления городом. Новым спикером городской думы был избран бывший депутат свердловского Заксобрания Игорь Володин.
Единогласно! Депутаты городской думы выбрали нового мэра
Им стал вице-губернатор Александр Высокинский
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