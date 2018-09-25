Десятки мусоровозов из Екатеринбурга расчищают захламленный Челябинск

С тех пор, как в городе закрылась свалка, мусоровозы перестали приезжать во дворы

Мусорные горы скоро перерастут уральские — жалуются челябинцы. Отходы здесь уже давно не помещаются в контейнерах. С тех пор, как в городе закрылась свалка, мусоровозы просто перестали приезжать во дворы. После закрытия полигона перевозчики устроили протест и отказались работать, пока им не повысят оплату. Ведь новая свалка намного дальше — а значит солярки нужно больше. Пока уборщики бастуют, в городе объявили режим ЧС. Властям пришлось обратиться за помощью к соседям, в том числе и екатеринбургским компаниям.

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Десятки мусоровозов из Екатеринбурга расчищают захламленный Челябинск