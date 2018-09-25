ЧП одни — подходы разные: в Березовский съехались горноспасатели со всего мира

29 команд из 11-ти стран, в числе которых Канада, Словакия, Польша, Колумбия, Индия, Китай и Казахстан. Среди участников есть и обычные горные инженеры, и даже экологи. В некоторых странах спасением под землей часто занимаются не специализированные отряды профессионалов, а коллеги попавших в беду горняков.