ЧП одни — подходы разные: в Березовский съехались горноспасатели со всего мира

Город на несколько дней стал соревновательной площадкой

29 команд из 11-ти стран, в числе которых Канада, Словакия, Польша, Колумбия, Индия, Китай и Казахстан. Среди участников есть и обычные горные инженеры, и даже экологи. В некоторых странах спасением под землей часто занимаются не специализированные отряды профессионалов, а коллеги попавших в беду горняков.

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ЧП одни — подходы разные: в Березовский съехались горноспасатели со всего мира