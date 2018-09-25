Банкомат подарил горожанам больше полутора миллионов рублей

Машина выдавала купюры в 5000 рублей вместо 1000 из-за ошибки инкассаторов

Теперь тех, кто снимал в них деньги, судят за кражу. Не все подсудимые признали свою вину, а их набралось больше десятка. Многие — заметив ошибку — снимали наличные несколько раз. Как выяснилось позже, инкассаторы перепутали купюры и заправили их в разные кассеты. Любителям халявы удалось выманить у банкомата чуть меньше полутора миллиона рублей. Теперь им предстоит вернуть все денежные средства обратно банку. Самых жадных будут судить по статье «Кража в крупных размерах». Признание своей вины могло бы облегчить будущее подсудимых, но не все согласились с обвинением.

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