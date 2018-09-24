В Екатеринбурге стартовал исторический фестиваль «Царский мост»

В Екатеринбурге стартовал второй исторический фестиваль «Царский мост». Неравнодушные краеведы, историки, архитекторы и даже хореографы с необычного ракурса раскрывают один из знаковых и хорошо сохранившихся исторических кварталов вокруг знаменитого моста на улице Декабристов. Окунуться в эту эпоху горожане в ближайшие дни могут совершенно бесплатно. И узнать, в честь кого мост получил свое имя, а также какие истории рассказывают фасады сохранившихся особняков.