Пермский тракт встал в гигантскую пробку из-за перевернувшейся фуры

В пробках водители простояли целых пять часов

Длинномер, груженый утеплителем, завалился на левый бок и перегородил проезжую часть перед выездом на объездную. ЧП произошло накануне вечером. По словам очевидцев, машина перевернулась после того, как съехала с ЕКАДа. Ее водитель не пострадал. Но после аварии на проезжую часть полилось топливо. Чтобы поставить тягач на колеса, к месту аварии пригнали специальный кран и бульдозер. Движение по Пермскому тракту восстановили только к полуночи. Как сообщают водители, перевернувшийся грузовик и сейчас стоит на обочине, а на дорожном полотне до сих пор видны следы разлившейся солярки.

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Пермский тракт встал в гигантскую пробку из-за перевернувшейся фуры