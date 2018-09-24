Пермский тракт встал в гигантскую пробку из-за перевернувшейся фуры

Длинномер, груженый утеплителем, завалился на левый бок и перегородил проезжую часть перед выездом на объездную. ЧП произошло накануне вечером. По словам очевидцев, машина перевернулась после того, как съехала с ЕКАДа. Ее водитель не пострадал. Но после аварии на проезжую часть полилось топливо. Чтобы поставить тягач на колеса, к месту аварии пригнали специальный кран и бульдозер. Движение по Пермскому тракту восстановили только к полуночи. Как сообщают водители, перевернувшийся грузовик и сейчас стоит на обочине, а на дорожном полотне до сих пор видны следы разлившейся солярки.