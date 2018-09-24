Парк вместо парковки: площадку перед ТЦ на Металлургов реконструируют

Авторы проекта учли пожелания жителей города, поэтому на площади в 13 с половиной тысяч квадратных метров вместо парковки появится современное пространство для отдыха, спорта и праздников. Сердцем парка станет Главная площадь. Здесь разместятся фонтан и фудкорт. Площадка сможет вместить три сотни гостей, здесь удобно будет проводить лекции и встречи. По соседству появится сцена с амфитеатром, на которой смогут выступать танцоры и музыканты. Малышам тоже будет, чем заняться — для них построят настоящую сказку. На детской площадке вырастет сказочный лес с игровыми объектами в виде пней, мха и болотных растений. Для любителей активного отдыха откроют спортивную зону с тренажерами, воркаут-площадками и теннисными столами. В зоне холмов гости смогут отвлечься от городской суеты, гулять и смотреть кино под открытым небом. Откроется парк уже в декабре.