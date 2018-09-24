Опасная дорога к знаниям: соседи не дают поставить пешеходный переход для школьников

Организовать переход у учебного заведения не дают жители соседнего дома

Школьники в опасности. На сортировке дети перебегают дорогу в неположенном месте. Удивительно, но возле этой школы вообще нет переходов. Если с одной стороны учреждения хотя бы установлены лежачие полицейские, то с другой вообще ничего. По другую сторону дороги даже нет тротуара. Зимой, рассказывают местные, она превращается в ледяную горку.

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Опасная дорога к знаниям: соседи не дают поставить пешеходный переход для школьников