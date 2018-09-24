Ограбление на миллионы: в центре Екатеринбурга обчистили ломбард

Злоумышленники проникли в ломбард на улице Вайнера и вынесли оттуда около 12 тысяч ювелирных изделий. По предварительным подсчетам, грабители вынесли драгоценности на сумму около ста миллионов рублей. И остались незамеченными. Ведь не взламывали двери, а обошли охранную сигнализацию. Так что без привлечения внимания неизвестные вынесли из магазина практически все изделия. Сейчас сам ломбард закрыт, начисление процентов клиентам приостановили. Интересно, что грабеж произошел всего в нескольких сотнях метров от здания Главного управления МВД.