Кошка Зухра из Екатеринбурга на попутках путешествует по России

Котенка девушка нашла на обочине — прежние хозяева выкинули троих котят в пододеяльнике. Выжить удалось лишь черно-белой крохе. С тех пор девушка и кошка неразлучны. Путешествует Зухра на плечах или рюкзаке хозяйки. Ночует вместе с автостоперами — в палатке, заброшенных домах или даже под мостом. Хотя, признаются путешественники, условия жизни у Зухры совсем не зверские. Так, хозяева отправились в дорогу без денег и зачастую остаются без обеда. Для усатой же попутчицы в рюкзаке всегда есть коробочка корма. Теперь дружная компания планирует добраться на попутках до Санкт-Петербурга — оттуда отправиться в Крым.