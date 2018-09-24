Конкурс красоты нового формата проводят в Екатеринбурге

Организаторы говорят, что от традиционных конкурсов красоты помимо прочего этот будет отличаться главным посылом — это будет история преображения участниц. Внешность на этом конкурсе красоты — не главное. Жюри здесь в первую очередь смотрит на характер участниц. Он должен быть решительным, но гибким. Ведь это испытание для девушек будет нелегким. Им предстоит ежедневная работа над собой. Выиграет та, что сумеет преобразиться.
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