Конкурс красоты нового формата проводят в Екатеринбурге

Организаторы говорят, что от традиционных конкурсов красоты помимо прочего этот будет отличаться главным посылом — это будет история преображения участниц. Внешность на этом конкурсе красоты — не главное. Жюри здесь в первую очередь смотрит на характер участниц. Он должен быть решительным, но гибким. Ведь это испытание для девушек будет нелегким. Им предстоит ежедневная работа над собой. Выиграет та, что сумеет преобразиться.