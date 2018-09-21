Вера Сибирёва презентовала долгожданную книгу с собственными картинками

О том, как сказка стала былью. Писательница Вера Сибирева презентовала сегодня свою новую книгу «Бездонное озеро». Всю жизнь Вера Васильевна хотела издать сборник сказок и сказов, услышанных в детстве. Скоро ей 90 и вот — мечта сбылась! Про водяного вумурта и хозяйку озера, Ленушку-Аленушку и кошку Сима-муру — все эти истории Вера Сибирева дополнила собственными картинками. Хотя ее жизнь была далеко не доброй сказкой. Но и эти повороты судьбы она преподносит, словно поучительные истории.