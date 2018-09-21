Транспортная реформа начинается в Екатеринбурге

Парк больше 40 лет работает на улице Зоологической. Причиной называется ставшая банальной оптимизация. Скоро управлять всеми автобусами в городе будет проще. А вот корни у этой истории совсем не банальны. Во-первых , город готовится перекроить транспортную сеть. А во-вторых , автобусников и электротранспорт скоро объединят в одну структуру, которая будет называться ГорТранс.