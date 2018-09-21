Парк больше 40 лет работает на улице Зоологической. Причиной называется ставшая банальной оптимизация. Скоро управлять всеми автобусами в городе будет проще. А вот корни у этой истории совсем не банальны.
Транспортная реформа начинается в Екатеринбурге
Власти приняли решение закрыть один из трех автобусных парков
Парк больше 40 лет работает на улице Зоологической. Причиной называется ставшая банальной оптимизация. Скоро управлять всеми автобусами в городе будет проще. А вот корни у этой истории совсем не банальны.
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