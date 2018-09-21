Транспортная реформа начинается в Екатеринбурге

Власти приняли решение закрыть один из трех автобусных парков

Парк больше 40 лет работает на улице Зоологической. Причиной называется ставшая банальной оптимизация. Скоро управлять всеми автобусами в городе будет проще. А вот корни у этой истории совсем не банальны. Во-первых, город готовится перекроить транспортную сеть. А во-вторых, автобусников и электротранспорт скоро объединят в одну структуру, которая будет называться ГорТранс.

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