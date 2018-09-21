Телефон недоступен: екатеринбуржцы не смогут дозвониться в полицию

Полицейские предупреждают, что на устранение неполадок может понадобиться несколько часов. Поэтому горожан просят на всякий случай записать телефон районного отделения полиции. Адрес и номер ближайшей дежурной части можно найти на сайте УМВД Екатеринбурга. Ну или набрать с телефона номер единой диспетчерской службы — 112.