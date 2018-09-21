Телефон недоступен: екатеринбуржцы не смогут дозвониться в полицию

Номер 02 заморозят для техобслуживания в субботу

Полицейские предупреждают, что на устранение неполадок может понадобиться несколько часов. Поэтому горожан просят на всякий случай записать телефон районного отделения полиции. Адрес и номер ближайшей дежурной части можно найти на сайте УМВД Екатеринбурга. Ну или набрать с телефона номер единой диспетчерской службы — 112.

Также в разделе Общество

Беременную женщину высадили из автобуса за замечание водителю
13.09.2018
Беременную женщину высадили из автобуса за замечание водителю
Полтора миллиона за ДТП. С драматурга Коляды через суд требуют огромную компенсацию
10.09.2018
Полтора миллиона за ДТП. С драматурга Коляды через суд требуют огромную компенсацию
Роботы-огнеборцы: как техника помогает тушить пожары
17.09.2018
Роботы-огнеборцы: как техника помогает тушить пожары
Начальник прокатил подчиненного с деньгами и на капоте
04.09.2018
Начальник прокатил подчиненного с деньгами и на капоте
Вчера
Телефон недоступен: екатеринбуржцы не смогут дозвониться в полицию