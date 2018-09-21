Не прячьте деньги! Таможня учит правильно декларировать наличные

Прятать деньги по карманам и чемоданам при выезде за границу теперь совсем бесполезно. На таможне в Кольцово стали еще дотошнее следить, что незадекларированного вывозят с собой пассажиры на чужбину. И помогать. Здесь установлен специальный терминал, который помогает если надо под присмотром специалистов оформить все бумаги. Шутка ли — пассажиров международных рейсов, пытающихся незаконно перевезти через границу деньги, стало в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом, а общая сумма перевалила за 100 миллионов рублей.