Наказание за равнодушие: в Березовском перед судом предстала 13-летняя школьница

Девочку отправят в изоляционный центр для несовершеннолетних

Это ЧП потрясло всю страну. Пятеро подростков до смерти забили 20-летнего юношу. Дмитрия Рудакова они позвали за гаражи — якобы выпить пива. Но там сначала заставили раздеться, а затем жестоко избили. От ударов по голове молодой человек погиб на месте. Видео этой расправы сняла и выложила в интернет 13-летняя школьница. Сегодня суд вынес ей приговор — девочку отправят в изоляционный центр для несовершеннолетних. До уголовной ответственности она не доросла. А вот ее друзьям грозит тюрьма. Двое уже находятся в СИЗО, а двое пока под домашним арестом.

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