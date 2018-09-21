На Чернышевского сточные воды размыли тротуарную плитку

С утра здесь относительно сухо. Хлюпать под ногами начинает после обеда. Однако прохожие ощущают дискомфорт круглосуточно. Из-за постоянных наводнений, говорят, плитка уже плывет. Больше всех страдают сотрудники расположенного по соседству офиса. Хорошо, говорят, утроились: отходы сливают они, а топит нас. Знающие люди зловонные лужи обходят стороной. А случайные прохожие наступают, думая, что это атмосферные осадки. Тем больше их негодование.