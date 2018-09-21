Любой южноуралец теперь может сесть за штурвал пассажирского самолета. Житель соседнего Челябинска, фанат авиации Сергей Никитин припарковал в ангаре отработавший свое ТУ-154 и теперь дает поуправлять воздушным судном – правда, как тренажером и на земле, но здесь почти все
Челябинец построил авиасимулятор на основе Ту-154
Самолёт за всю службу обогнул землю 450 раз
Любой южноуралец теперь может сесть за штурвал пассажирского самолета. Житель соседнего Челябинска, фанат авиации Сергей Никитин припарковал в ангаре отработавший свое ТУ-154 и теперь дает поуправлять воздушным судном – правда, как тренажером и на земле, но здесь почти все
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Челябинец построил авиасимулятор на основе Ту-154