Челябинец построил авиасимулятор на основе Ту-154

Любой южноуралец теперь может сесть за штурвал пассажирского самолета. Житель соседнего Челябинска, фанат авиации Сергей Никитин припарковал в ангаре отработавший свое ТУ-154 и теперь дает поуправлять воздушным судном – правда, как тренажером и на земле, но здесь почти все по-настоящему . Борт — ветеран труда. У него есть даже бортовой номер. А за 30 с лишним лет самолет налетал расстояние, равное 450 оборотам вокруг земли, и вот так почетно приземлился в ангаре.