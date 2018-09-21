Берегись автомобиля! В Краснотурьинске под колесами погиб 10-летний велосипедист

Трагедия в Краснотурьинске: врачи не спасли 10-летнего мальчика, попавшего под колеса автомобиля. Юный велосипедист хоть и переезжал дорогу по зебре, но на красный сигнал светофора. Так что водитель просто не успел сориентироваться, когда ребенок выехал на проезжую часть. Именно поэтому в городе объявлена масштабная акция «Неделя безопасности». Сотрудники ГИБДД постараются охватить все школы и детские сады, чтобы лишний раз напомнить ПДД. Но так ли действенна эта мера, если сами взрослые порой подают дурной пример на дороге?